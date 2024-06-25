【男子】▽１００㍍１年 ①堀畑磨雄（旭川ＡＣ）②新田（龍谷ＡＣ）③中山（龍谷ＡＣ）▽同２年 ①吉田椋葵（上富良野）②伊藤（旭川ＡＣ）③阿部（上川）▽同３年 ①熊谷凌央（旭川ＡＣ）②辰巳（枝幸陸上クラブ）③白梅（永山）▽２００㍍ ①熊谷凌央（旭川ＡＣ）②久場（広陵）③水木（旭川ＡＣ）▽４００㍍ ①菅原陽也（士別）②大下（東鷹栖）③国井（緑が丘）▽８００㍍ ①小林尋揮（ふらのジュニア陸上クラブ）②向山（ふらのジュニア陸上クラブ）③渡部（上富良野）▽１５００㍍ ①泉圭輔（神居東）②江口（神居東）③小畑（東神楽）▽３０００㍍ ①泉圭輔（神居東）②小畑（東神楽）③江口（神居東）▽１１０㍍障害 ①辰巳航誠（枝幸陸上クラブ）１４秒９８＝大会新②佐藤昊（東神楽）１５秒００＝大会新③桜田（上富良野）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ②上富良野③富良野東▽走り高跳び ①西尾柊哉（東鷹栖）②鈴木（上川）②安田（旭川ＡＣ）▽棒高跳び ①吉村武翔（広陵）▽走り幅跳び ①三上煌真（富良野東）②阿部（上川）③並河（神居東）▽砲丸投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②佐々木（幌延）③東谷（富良野東）▽円盤投げ ①平間礼斗（東鷹栖）３０㍍４８＝大会新、道北中学新②寺山（旭川ＡＣ）③松本（ふらのジュニア陸上クラブ）▽四種競技 ①斎藤春磨（広陵）②広川（上富良野）

【女子】▽１００㍍１年 ①石田迦子（龍谷ＡＣ）②金井（龍谷ＡＣ）③吉田（名寄）▽同２年 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②山崎（龍谷ＡＣ）③山崎（緑が丘）▽同３年 ①藤原樹（東神楽）②野田坂（緑が丘）③細川（旭川ＡＣ）▽２００㍍ ①石川葉織（ＴＲＣ）②松本（東神楽）③牧野（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①石川葉織（ＴＲＣ）②斉藤（ＴＲＣ）③石川蛍（ＴＲＣ）▽１５００㍍ ①石川蛍莉（ＴＲＣ）②羽田（愛宕）③金津（東明）▽１００㍍障害 ①坂口仁心（神居東）②大月（龍谷ＡＣ）③三好（永山）▽４００㍍リレー ①緑が丘②神居東③龍谷ＡＣ▽走り高跳び ①山崎純佳（緑が丘）②佐伯（緑が丘）③立花（下川）▽棒高跳び ①森下心咲（広陵）１㍍９０＝大会新▽走り幅跳び ①三好叶夢（永山）②石田（龍谷ＡＣ）③野田坂（緑が丘）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②山中（旭川ＡＣ）③植松（士別朝日）▽円盤投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）２３㍍８７＝大会新②小山内くるみ（東神楽）１９㍍１１＝大会新③西村（幌延）▽四種競技 ①石黒慧（ふらのジュニア陸上クラブ）②木村（永山）③広田（士別ＡＣ）

◆バレーボール 花本建設杯クラブ６人制大会（２３日・東川小体育館ほか）

【男子】①ＲＥＡＬ②旭青会③ＰＯＬＥ ＳＴＡＲ

【女子】①Ｈｅ―Ｈｅ②エルフィー③沼田クラブ

■中体連旭川大会 軟式野球（２１～２３日・旭川ドリームスタジアムほか）＝バッテリーは準決勝、決勝以外は先発選手

▽１回戦 広陵３―２旭教大付属

（広）愛澤―富山

（旭）小谷―佐藤

▽２回戦

六合・啓北１１―２永山

（六）宮田昭―宮田真

（永）眞下―遠藤

明星７―２春光台

（明）山田―田中

（春）石川―松井

中央・東光１３―６広陵

（中）中村壮―髙橋輝

（広）愛澤―富山

東明５―０旭川

（東）堀川―佐藤成

（旭）林―井上

永山南９―１神楽

（永）金澤龍―金澤諒

（神）水口―武田

愛宕１４―１東陽

（愛）伊藤―二本柳

（東）加藤―上坊寺

光陽４―１神居・忠和

（光）大下―小菅生

（神）渡邉―山本

緑が丘１―０北門

（緑）新村―平野

（北）佐藤―尾島

▽３回戦

六合・啓北２２―１明星

（六）河村―遠藤

（明）河内―田中

東明２―１中央・東光、

（東）堀川―佐藤

（中）中村―髙橋

永山南５―０愛宕

（永）金子―金澤

（愛）松原―二本柳

緑が丘８―５光陽

（緑）新村―平野

（光）大下―小菅生

▽準決勝

東明４―１六合・啓北

（東）堀川、浅木、大橋、佐藤―佐藤成

（六）河村、吉田―遠藤

永山南４―２緑が丘

（永）金子、金澤龍―金澤諒

（緑）古俣、中家―平野

▽決勝

東明１１―４永山南

（東）堀川、浅木、大橋―佐藤成

（永）金澤龍、渡邊、金澤諒―金澤諒

▽３・４位戦

六合・啓北８―０緑が丘

（六）眞下―遠藤

（緑）新村、中家―平野