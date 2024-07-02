【男子】▽準決勝 レオーネ２―１永山、神楽２―１六合▽決勝 レオーネ２―０神楽▽優秀選手 佐々木龍之介（レオーネ）、福井朝陽（レオーネ）、高橋琥虎（レオーネ）、舘入輝（神楽）、辻芯（神楽）、宮本稜大（六合）、大沢翔空（永山）

【女子】▽準決勝 永山南２―１緑が丘、永山２―０旭川▽決勝 永山南２―０永山▽優秀選手 川原好葉（永山南）、松谷采羽（永山南）、伊藤有希菜（永山南）、大岩由妃乃（永山）、平井星凪（永山）、玉井千晶（旭川）、舘入史穏（緑が丘）、佐々木寛奈（東川）