　【男子】▽１回戦　六合２―０北門、富良野西・富良野東・上富良野２―１永山▽準決勝　レオーネ２―０六合、神楽２―０富良野西・富良野東・上富良野▽決勝　レオーネ２―１神楽　【女子】▽１回戦　永山南２―０名寄、名寄東２―０緑が丘、富良野東２―１永山、旭川２―０東川▽準決勝　永山南２―０名寄東、旭川２―０富良野東▽決勝　永山南２―０旭川