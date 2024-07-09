【男子】◇ダブルス▽一般 ①岩城爽太・太田遥来（札幌学院大）②内海・榊原（ＣＲＯＳＳＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）③川尻・天池（札幌学院クラブ）③佐藤・岡崎（三愛クラブ）▽３５歳以上 ①室田章吾・勅使河原寛（ＪＲ北海道・なんせんす）②八巻・坂本（旭明成高・札幌リバティクラブ）③梅根・朝倉（札幌学院クラブ）③中居・北村（芦別連盟・旭川Ｍ１・１クラブ）▽４５歳以上 ①三田智郎・安田篤志（札幌学院クラブ）②中沢・藤木（函館クラブ・札幌わんぱく）③遠藤・藤井（札幌三省クラブ・旭川大成クラブ）▽５５歳以上 ①安田礼史・土井伸行（函館市役所・北見市役所）▽６０歳以上 ①内海修・川崎好昭（室蘭蘭友クラブ・旭川ＡＧＣ）②大島・浦崎（根室協会）▽６５歳以上 ①吉本安男・高橋健一（北見連盟・旭川暁クラブ）②菊池・谷口（札幌やこぜん・音更連盟）③斎藤・渡辺（札幌白石クラブ）▽７０歳以上 ①郷友良・大島道夫（函館ベテランクラブ）▽７５歳以上 ①渡辺哲雄・佐藤正矩（札幌やこぜん・札幌もみじ台クラブ）▽８０歳以上 ①藤原勝・加藤昌一（旭川暁クラブ）
【女子】◇ダブルス▽一般 ①大和かのん・石田夏美（北翔大）②波多野・熊谷（北翔アルパ・なべｓチルドレン）③渡辺・上田（札幌龍谷高）③鍛冶田・宗宮（北翔大）▽３５歳以上 ①伊藤みゆ紀・池田みなみ（ＳＡＫＵＲＡ ＳＴＳ）▽４５歳以上 ①三浦由加・鈴木みのり（ウィズ旭川・札幌ＭＡクラブ）②森・遠藤（札幌リバティクラブ・札幌三省クラブ）③大町・桜井（ＳＡＫＵＲＡ ＳＴＳ・ＹＡＭＡＮＯ）▽５５歳以上 ①堺小百合・吉野さおり（札幌若葉クラブ・札幌ＭＡクラブ）▽６０歳以上 ①北由美・伊東千恵美（ピリカ白老・札幌ＭＡクラブ）②川崎・宮川（旭川暁クラブ・岩見沢クラブ）▽６５歳以上 ①宮岸真弓・津田妙子（のんびりクラブ・旭川迷球会）▽７０歳以上 ①名和智子・柳谷要子（旭川女子クラブ・帯広ＭＴクラブ）②谷口・畠山（札幌啓明クラブ）③天野・西方（恵庭協会・苫小牧女子クラブ）
◆ソフトテニス 第７６回北海道選手権大会（７日・花咲コート）
2024/07/09
【男子】◇ダブルス▽一般 ①岩城爽太・太田遥来（札幌学院大）②内海・榊原（ＣＲＯＳＳＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）③川尻・天池（札幌学院クラブ）③佐藤・岡崎（三愛クラブ）▽３５歳以上 ①室田章吾・勅使河原寛（ＪＲ北海道・なんせんす）②八巻・坂本（旭明成高・札幌リバティクラブ）③梅根・朝倉（札幌学院クラブ）③中居・北村（芦別連盟・旭川Ｍ１・１クラブ）▽４５歳以上 ①三田智郎・安田篤志（札幌学院クラブ）②中沢・藤木（函館クラブ・札幌わんぱく）③遠藤・藤井（札幌三省クラブ・旭川大成クラブ）▽５５歳以上 ①安田礼史・土井伸行（函館市役所・北見市役所）▽６０歳以上 ①内海修・川崎好昭（室蘭蘭友クラブ・旭川ＡＧＣ）②大島・浦崎（根室協会）▽６５歳以上 ①吉本安男・高橋健一（北見連盟・旭川暁クラブ）②菊池・谷口（札幌やこぜん・音更連盟）③斎藤・渡辺（札幌白石クラブ）▽７０歳以上 ①郷友良・大島道夫（函館ベテランクラブ）▽７５歳以上 ①渡辺哲雄・佐藤正矩（札幌やこぜん・札幌もみじ台クラブ）▽８０歳以上 ①藤原勝・加藤昌一（旭川暁クラブ）
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