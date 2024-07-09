　▽１回戦　幌加内町役場５―３北見市役所、網走市役所６―３宗谷総合振興局、富良野市役所６―４留萌市役所▽準決勝　旭川市役所７―０幌加内町役場、網走市役所１１―１０富良野市役所▽決勝　旭川市役所４―０網走市役所