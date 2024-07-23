【男子】◇シングルス▽４年 ①十河泰聖（東光）②広瀬（東神楽）③近藤（近文）④朝倉（青雲）⑤宮崎（忠和）▽５年 ①鈴木汐音（鷹栖北野）②山中（鷹栖北野）③大月（東聖）④宮西（鷹栖北野）⑤千葉（神居）▽６年 ①村上心乃佑（共栄）②鈴木（東聖）③太田（東神楽）④森山（高台）

◇ダブルス▽４年 ①塩崎旦陽・高畠楓馬（鷹栖北野）②西畑・宮崎（東神楽）③佐藤・高柳（鷹栖北野）④野中・太野垣（近二）⑤江田・曽我（東光）▽５年 ①十河侑聖・平沼聖和（東光）②辻村・木村（北光）③相沢・平（北光）▽６年 ①樋口快・平林汰郎（鷹栖北野）②尾内・媚山（東栄）③桑原・宮崎（東神楽）④佐藤・大塚（高台）⑤長野・吉川（東栄）

【女子】◇シングルス▽４年 ①太田夢姫（東神楽）②扇間（近二）③富士原（鷹栖北野）④長内（陵雲）⑤吉田（東光）▽５年 ①堀真和（東光）②田村（東栄）③平尾（東栄）④白倉（神居）⑤山舘（忠和）▽６年 ①近藤悠乃（近文）②広瀬（東神楽）③和泉（鷹栖北野）④鈴木（東神楽）⑤高橋（近文）

◇ダブルス▽４年 ①外川陽依・平林花純（鷹栖北野）②吉田・青嶋（東光）③斉藤・栗原（東光）④水上・佐々木（近文）⑤石田・高（鷹栖北野）▽５年 ①佐藤梨佳・園田聖奈（鷹栖北野）②中村・後藤（東神楽）③諸岡・佐藤（陵雲）④井出・川村（鷹栖北野）⑤佐藤・高田（鷹栖北野）▽６年 ①井上奈々・田中杏奈（鷹栖北野）②平野・榊田（東光）③坂本・斎藤（高台）④石川・藤田（陵雲）⑤佐藤・栗原（東光）