　【男子】▽１回戦　旭実Ａ２―０旭工Ａ▽２回戦　チームテイゾー２―０旭実Ａ、旭北２―０旭西Ａ、旭工Ｂ２―０旭実Ｂ、旭西Ｂ２―０旭南▽準決勝　チームテイゾー２―０旭北、旭工Ｂ２―０旭西Ｂ▽決勝　旭工Ｂ２―０チームテイゾー