【男子】▽ダブルス ①阿部泰士・清尾星祈（旭実）②豊嶋・栗本（旭商）③山本・三浦（東光中）③鈴木・今富（東鷹栖中）▽シングルス ①阿部泰士（旭実）②住吉（旭実）③坂東（東陽中）③川田（春光台中）
【女子】▽ダブルス ①杉野冬花・鈴木穂乃花（旭実）②熊谷・原田（旭実）③佐藤・村上（東明中）▽シングルス ①三島美誉（旭商）②伊藤（東鷹栖）③藤川（旭商）④池沢（愛宕中）
◆バドミントン 全日本ジュニア出場選手選考会旭川地区予選会（２６日・旭実高体育館ほか）
2024/07/30
【男子】▽ダブルス ①阿部泰士・清尾星祈（旭実）②豊嶋・栗本（旭商）③山本・三浦（東光中）③鈴木・今富（東鷹栖中）▽シングルス ①阿部泰士（旭実）②住吉（旭実）③坂東（東陽中）③川田（春光台中）
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