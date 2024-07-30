　【男子】▽ダブルス　①阿部泰士・清尾星祈（旭実）②豊嶋・栗本（旭商）③山本・三浦（東光中）③鈴木・今富（東鷹栖中）▽シングルス　①阿部泰士（旭実）②住吉（旭実）③坂東（東陽中）③川田（春光台中）
　【女子】▽ダブルス　①杉野冬花・鈴木穂乃花（旭実）②熊谷・原田（旭実）③佐藤・村上（東明中）▽シングルス　①三島美誉（旭商）②伊藤（東鷹栖）③藤川（旭商）④池沢（愛宕中）