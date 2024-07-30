▽Ａ級 北斗星 不戦勝 スラッカーズ、ＪＡたいせつ 不戦勝 ダイヤモンドプレイヤーズ

▽Ｂ級 旭川トヨペット３―１旭川レインディアーズ、ＪＲ旭川運転所８―５アレックス、プッシーキャッツ２―１ソルジャー、旭川レインディアーズ５―５常夏ワイルドシュリンプス

▽Ｃ級 石田兼松八興建設８―２ドルフィンズ、モークス８―５ジャポン、９２イヤーズ６―０ビートルズ