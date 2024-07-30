　▽Ａ級　北斗星　不戦勝　スラッカーズ、ＪＡたいせつ　不戦勝　ダイヤモンドプレイヤーズ　
　▽Ｂ級　旭川トヨペット３―１旭川レインディアーズ、ＪＲ旭川運転所８―５アレックス、プッシーキャッツ２―１ソルジャー、旭川レインディアーズ５―５常夏ワイルドシュリンプス
　▽Ｃ級　石田兼松八興建設８―２ドルフィンズ、モークス８―５ジャポン、９２イヤーズ６―０ビートルズ