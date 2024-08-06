　▽１部　①桜庭圭太朗（エレッズ旭川）▽２部　①滝谷ちえり（エンジョイ）▽３部　①皆口透（翔くんとゆかいな仲間達）▽４部　①清杉笑花（チームキヨスギ）▽５部　①大友孝敬（紋興ＴＴＣ）▽６部　①波多野真志（富良野ＳＣ）▽７部　①斉藤久也（富良野ＳＣ）▽８部　①清水心結（ＴＮＴ卓球ラボ）▽９部　①西木信裕（キレンジャク）▽１０部　①木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１１部　①水沼良徳（スピンオフ）▽１２部　①西沢佳世子（個人）▽１３部　①茂木宏太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１４部　①林陸人（チームキヨスギ）▽１５部　①西川桜輔（チームキヨスギ）▽１６部　①兼平恵輔（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１７部　①但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１８部　①長谷川司（ＴＣけんぶち）▽１９部　①小林空（旭川市役所）▽２０部　①小半あゆみ（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２１部　①芳野博子（鷹栖ブルーアップル）▽２２部　①上西貢生（キレンジャク）▽２３部　①川村鷲（旭川市役所）▽２４部　①善正裕之（名寄卓球協会）▽２５部　①坂下政敏（個人）▽２６部　①伊藤颯真（チームキヨスギ）▽２７部　①大坪英治（陵雲クラブ）▽２８部　①佐藤一虎（ＴＮＴ卓球ラボ▽２９部　①三浦かおり（あたごサークル）▽３０部　①上村陸（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３１部　①辻卓也（キレンジャク）▽３２部　①藤本隼輝（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３３部　①前田湊太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３４部　①高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽３５部　①重原彩葉（中央中）▽３６部　①助安彩羽（中央中）▽３７部　①尾野格之助（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部　①山崎聖央（富良野布部ＳＣ）▽３９部　①河内歳男（東神楽卓球クラブ）▽４０部　①折尾純子（北彩都病院）▽４１部　①竹口双葉（チームキヨスギ）▽４２部　①安曇恭輔（チームキヨスギ）▽４３部　①木下和子（深川クラブ）▽４４部　①吉田和弘（卓親会）▽４５部　①清水結太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４６部　①石山悦子（たかす卓球クラブ）▽４７部　①松崎凌也（当麻クラブ）▽４８部　①高橋歩叶（比布ＴＳＳ）▽４９部　①石黒照大（チームキヨスギ）▽５０部　①佐藤文章（ジョイ）▽５１部　①三上優然（当麻クラブ）