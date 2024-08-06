▽１部 ①桜庭圭太朗（エレッズ旭川）▽２部 ①滝谷ちえり（エンジョイ）▽３部 ①皆口透（翔くんとゆかいな仲間達）▽４部 ①清杉笑花（チームキヨスギ）▽５部 ①大友孝敬（紋興ＴＴＣ）▽６部 ①波多野真志（富良野ＳＣ）▽７部 ①斉藤久也（富良野ＳＣ）▽８部 ①清水心結（ＴＮＴ卓球ラボ）▽９部 ①西木信裕（キレンジャク）▽１０部 ①木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１１部 ①水沼良徳（スピンオフ）▽１２部 ①西沢佳世子（個人）▽１３部 ①茂木宏太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１４部 ①林陸人（チームキヨスギ）▽１５部 ①西川桜輔（チームキヨスギ）▽１６部 ①兼平恵輔（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１７部 ①但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１８部 ①長谷川司（ＴＣけんぶち）▽１９部 ①小林空（旭川市役所）▽２０部 ①小半あゆみ（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２１部 ①芳野博子（鷹栖ブルーアップル）▽２２部 ①上西貢生（キレンジャク）▽２３部 ①川村鷲（旭川市役所）▽２４部 ①善正裕之（名寄卓球協会）▽２５部 ①坂下政敏（個人）▽２６部 ①伊藤颯真（チームキヨスギ）▽２７部 ①大坪英治（陵雲クラブ）▽２８部 ①佐藤一虎（ＴＮＴ卓球ラボ▽２９部 ①三浦かおり（あたごサークル）▽３０部 ①上村陸（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３１部 ①辻卓也（キレンジャク）▽３２部 ①藤本隼輝（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３３部 ①前田湊太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３４部 ①高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽３５部 ①重原彩葉（中央中）▽３６部 ①助安彩羽（中央中）▽３７部 ①尾野格之助（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部 ①山崎聖央（富良野布部ＳＣ）▽３９部 ①河内歳男（東神楽卓球クラブ）▽４０部 ①折尾純子（北彩都病院）▽４１部 ①竹口双葉（チームキヨスギ）▽４２部 ①安曇恭輔（チームキヨスギ）▽４３部 ①木下和子（深川クラブ）▽４４部 ①吉田和弘（卓親会）▽４５部 ①清水結太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４６部 ①石山悦子（たかす卓球クラブ）▽４７部 ①松崎凌也（当麻クラブ）▽４８部 ①高橋歩叶（比布ＴＳＳ）▽４９部 ①石黒照大（チームキヨスギ）▽５０部 ①佐藤文章（ジョイ）▽５１部 ①三上優然（当麻クラブ）
◆卓球 第２１６回春光大会（７月２８日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
2024/08/06
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- ◆卓球 第２１６回春光大会（７月２８日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ