　ＳＳＳＣ６―０アインスレーヴェ、名寄ＳＣ０―０神居東・忠和、神楽６―０ＡＴＴ、永山・永山南１―１北星、増毛３―２東川、羽幌２―１東明、旭教大付属１―０留萌港南、広陵５―１富良野、アインスＵ１３　２―１中富良野、中央２―２春光台、明星１―０永山・永山南、ビアンコネロＦＣＲｕｇ８―０ＡＴＴ、たかとんび５―０緑が丘２ｎｄ、旭教大付属３―２増毛、レーヴェ７―０羽幌、神楽１２―１六合、神居東・忠和４―１富良野、広陵４―０ＳＳＳＣ、名寄ＳＣ２―１東明、永山・永山南３―３ビアンコネロＦＣＲｕｇ、明星３―１たかとんび、北星２―２ＡＴＴ、東川４―３中央、旭教大付属４―３春光台