ＳＳＳＣ６―０アインスレーヴェ、名寄ＳＣ０―０神居東・忠和、神楽６―０ＡＴＴ、永山・永山南１―１北星、増毛３―２東川、羽幌２―１東明、旭教大付属１―０留萌港南、広陵５―１富良野、アインスＵ１３ ２―１中富良野、中央２―２春光台、明星１―０永山・永山南、ビアンコネロＦＣＲｕｇ８―０ＡＴＴ、たかとんび５―０緑が丘２ｎｄ、旭教大付属３―２増毛、レーヴェ７―０羽幌、神楽１２―１六合、神居東・忠和４―１富良野、広陵４―０ＳＳＳＣ、名寄ＳＣ２―１東明、永山・永山南３―３ビアンコネロＦＣＲｕｇ、明星３―１たかとんび、北星２―２ＡＴＴ、東川４―３中央、旭教大付属４―３春光台
◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７月２０、２１、２５、２７、２８、３０ 日・東川ゆめ公園ほか）
2024/08/06
スポーツの記録 最新の記事
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（７月２１、２７、２８日・稚内ほか）
- ◆サッカー 第１６回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３１回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（７月２０、２１日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７月２０、２１、２５、２７、２８、３０ 日・東川ゆめ公園ほか）
- ◆サッカー 旭川リーグ（４日・カムイの杜公園サッカー場）
- ◆軟式野球 第１回エネサンス北海道カップ争奪第３１回全道少年選抜大会旭川支部予選大会（３、４日・当麻グラウンドほか）
- ◆軟式野球 東日本２部旭川支部予選大会（３、４日・東光公園第２球場ほか）
- ◆テニス 北北海道オープンジュニアトーナメント（１～４日・忠和コート）
- ◆ソフトテニス 第４１回全道高校夏季選手権大会（２日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第４３回スポーツハウス杯中学生大会（３、４日・花咲コート）
- ◆バレーボール 第５５回全道ママさん大会旭川予選会（４日・忠和公園体育館）
- ◆卓球 第２１６回春光大会（７月２８日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ