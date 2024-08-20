　【男子】①中田・伊藤（エレッズ旭川）②林・高橋（エレッズ旭川）③桜庭・横山（エレッズ旭川・ＴＮＴ卓球ラボ）③山田・木田（エレッズ旭川）
　【女子】①清杉・清杉（旭北高・旭教大）②伊藤・中田（花咲クラブ・旭実高）③清水結・但木（ＴＮＴ卓球ラボ）③塚本・造田（エレッズ旭川）
　【男女混合】①中田・中田（エレッズ旭川・旭実高）②浦崎・清杉（旭教大）③横山・但木（ＴＮＴ卓球ラボ）③桜庭・伊藤莉（エレッズ旭川）