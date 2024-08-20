【男子】▽Ａ組 ①阿部甘由②白戸③上杉④相茶▽Ｂ組 ①苅田佳範②千葉③城④松本
【女子】▽Ａ組 ①安西ゆかり②広川③小林④坂田▽Ｂ組 ①中川可奈②貝津③桐木④岡田
◆テニス 第４回旭川ベテラン大会（１７日・花咲コート）
2024/08/20
【男子】▽Ａ組 ①阿部甘由②白戸③上杉④相茶▽Ｂ組 ①苅田佳範②千葉③城④松本
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