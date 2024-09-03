　◇Ｂ級▽優勝決定戦　常夏ワイルドシュリンプス６―２プッシーキャッツ▽総合優勝決定戦　常夏ワイルドシュリンプス５―５旭川ブルーインパルス（常夏の抽選勝ち）
　◇Ｃ級▽リーグ戦　ヒート６―５石田兼松八興建設、ゴールデンボールズ　不戦勝　ビートルズ▽優勝決定戦１回戦　９２イヤーズ５―２まるせんゲーリックＯＢ会▽同決勝　９２イヤーズ２３―２コンバットクラブ