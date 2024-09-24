【１部競技会】◇古式の形 ①河合秀幸・佐藤久将（札幌柔道連盟）②三上裕司・稲葉正光（札幌柔道連盟）◇五の形 ①川村浩智・瀧谷仁（札幌柔道連盟）②田中信夫・野村信利（札幌柔道連盟）◇極の形 ①中澤佑紀・黒川俊光（北見柔道連盟）②横畠光朗・木内邦博（札幌柔道連盟）◇講道館護身術 ①瀧谷仁・川村浩智（札幌柔道連盟）②大村公義・山田智仁（札幌柔道連盟）③鶴間博司・渡邉吉幸（札幌柔道連盟）◇固の形▽優秀賞 荒木颯癸・堂野武尊（札幌柔道連盟）◇柔の形 ①安田陽心・木村陽（北見柔道連盟）②渡邉吉幸・稲葉正光（札幌柔道連盟）③土井琴子・横山翠音（札幌柔道連盟）◇投の形 ①堂野武尊・荒木颯癸（札幌柔道連盟）②安田彩心・八巻飛夢（北見柔道連盟）③山田葵・山田薫（札幌柔道連盟）▽奨励賞 錦川陽生・中尾莉帆（旭川柔道連盟）、中岡優心・大野瑠星（札幌柔道連盟）
【２部競技会】◇投の形 ①山田侑輝・村田美久（北見柔道連盟）②錦川陽奈子・齋藤哉希（旭川柔道連盟）③赤間晴一・西尾杏（北見柔道連盟）▽奨励賞 笹島颯太・大野愛梨（札幌柔道連盟）、千葉祐希・横山健翔（札幌柔道連盟）、高藤航平・後藤大駕（札幌柔道連盟）
【功労賞】稲葉正光、齋藤光信、鶴間博司、三上裕司、瀧谷仁、川村浩智
◆柔道 第１７回講道館形北海道競技会（１５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2024/09/24
【１部競技会】◇古式の形 ①河合秀幸・佐藤久将（札幌柔道連盟）②三上裕司・稲葉正光（札幌柔道連盟）◇五の形 ①川村浩智・瀧谷仁（札幌柔道連盟）②田中信夫・野村信利（札幌柔道連盟）◇極の形 ①中澤佑紀・黒川俊光（北見柔道連盟）②横畠光朗・木内邦博（札幌柔道連盟）◇講道館護身術 ①瀧谷仁・川村浩智（札幌柔道連盟）②大村公義・山田智仁（札幌柔道連盟）③鶴間博司・渡邉吉幸（札幌柔道連盟）◇固の形▽優秀賞 荒木颯癸・堂野武尊（札幌柔道連盟）◇柔の形 ①安田陽心・木村陽（北見柔道連盟）②渡邉吉幸・稲葉正光（札幌柔道連盟）③土井琴子・横山翠音（札幌柔道連盟）◇投の形 ①堂野武尊・荒木颯癸（札幌柔道連盟）②安田彩心・八巻飛夢（北見柔道連盟）③山田葵・山田薫（札幌柔道連盟）▽奨励賞 錦川陽生・中尾莉帆（旭川柔道連盟）、中岡優心・大野瑠星（札幌柔道連盟）
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