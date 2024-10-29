…団体…

【男女混合】▽小学生低学年 ①比布町剣道②すずらん剣道③陵雲道場③大町練武舘道場▽同高学年 ①風連剣道②春光道場③名寄ピヤシリ剣道③比布町剣道▽中学生 ①永山西剣道クラブ②鷹栖③高志塾③すずらん剣道

…個人…

【男女混合】◇小学生▽１・２年 ①溝渕日暖（陵雲剣道）②栗山 （比布町剣道） ③樋口（高志塾）③山本（すずらん剣道）▽３・４年 ①木村心奏（比布町剣道）②佐藤（比布町剣道）③前田（陵雲剣道）③芦原（旭川剣風会）

【男子】◇小学生▽５・６年 ①中西 晴太郎（春光道場）②永峰（東川剣道）③佐々木（名寄ピヤシリ剣道）③福屋（上富良野剣道）▽中学生 ①唐崎太陽（鷹栖剣道）②柴田（神楽剣道）③上田 （永山西剣道クラブ）③岡本（永山西剣道クラブ）

【女子】◇小学生▽５・６年 ①中野紗和（比布町剣道）②梶原（永山西剣道クラブ）③畠山（比布町剣道）③中島（鷹栖剣道）◇中学生 ①能地天音（すずらん剣道）②土佐（東川剣道）③武田（高台尚武会）③安部（永山西剣道クラブ）

…北海道交流大会上川予選会…

【男女混合】①比布町剣道②名寄市剣道③東川剣道③愛別剣道

…北海道交流大会旭川予選会…

【男女混合】◇小学生▽４年 ①溝渕和奏（陵雲剣道）②能地（すずらん剣道）③秋葉（大町練武舘道場）③佐々木（高台尚武会）

【男子】◇小学生▽５・６年

①畠山渚士（春光道場）②今井（永山西剣道クラブ）③佐々木（永山西剣道クラブ）③泉（旭川剣神会）

【女子】◇小学生▽５・６年

①林瑠空（永山西剣道クラブ）②今井（東光道場）③前山（旭川剣風会）③撫養（陵雲剣道）