【男子】◇ダブルス▽１・２年 ①井出大翔・外川翔大（鷹栖北野）②曽我・江田（東栄）③斎藤・媚山（東栄）④水谷・大塚（鷹栖北野）▽３年 ①十河泰聖・玄奏人（東光）②朝倉・和田（青雲ＢＣ）③村上・安藤（新富）④山舘・志摩（忠和）▽４年 ①塩崎旦陽・高畠楓馬（鷹栖北野）②広瀬・西畑（東神楽ジュニア）③佐藤・高柳（鷹栖北野）④野中・太野垣（旭川近二）▽５年 ①十河侑聖・平沼聖和（東光）②鈴木・山中（鷹栖北野）③宮崎楓・宮崎琉（東神楽ジュニア）④大月・大角（東聖インパクト）▽６年 ①村上心乃佑・鈴木隆仁（共栄ジュニア・東聖インパクト）②樋口・平林（鷹栖北野）③小林・小池（東光）④媚山・尾内（東光）

【女子】▽１・２年 ①吉田夏希・平沼澪莉（東光）②塩崎・東（鷹栖北野）③内芝・逢見（東栄）④鈴木・太野垣（旭川近二）▽３年 ①吉田智咲・青嶋莉絵（東光）②栗原・斉藤（東光）③伊東・佐々木（神居ジュニア）④赤坂・堂田（高台）▽４年 ①外川陽依・平林花純（鷹栖北野）②石田 汐・高奈々未（鷹栖北野）③扇間ら・扇間杏（旭川近二）④石沢・高岡（東栄）▽５年 ①園田聖奈・佐藤梨佳（鷹栖北野）②田村・平尾（東栄）③中村・後藤（東神楽ジュニア）④諸岡・佐藤（陵雲）▽６年 ①和泉茉佑・高畠柚羽（鷹栖北野）②井上・田中（鷹栖北野）③時田・堀（東栄）④平野・榊田（東光）