【男子】▽初級・１級 ①宮下優人（室蘭ＦＳＣ）②藤本（北海道大）③岡田（札幌オーロラ・ＦＳＣ）▽ノービスＡ ①有馬瑛太（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）▽同Ｂ ①滝本詠月（明治神宮外苑ＦＳＣ）②伊藤（東大和ＦＳＣ）③山本（釧路ＦＳＣ）▽ジュニア ①田中蓮音（星槎国際高東京）②武田（白鳥ＦＳＣ）③松岡（北海高）

【女子】▽初級・１級 ①小林桃奈（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）②白（明治神宮外苑ＦＳＣ）③吉田（室蘭ＦＳＣ）▽２級 ①小笹萌恵（室蘭ＦＳＣ）②西本（帯広ＦＳＣ）③大坪（旭川大雪ＦＣ）▽ノービスＡ ①小関夏帆（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）②三浦（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）③小川（北海道フォレスト・Ｆ・Ｓ・Ｃ）▽同Ｂ ①梅林留実加（帯広ＦＳＣ）②三浦（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）③浜林（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）▽ジュニア ①浅利羚聖（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）②増渕（星槎国際高東京）③加藤（札幌第一高）