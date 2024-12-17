▽１部 ①翔くんとゆかいな仲間達Ａ②エレッズ旭川Ａ▽２部 ①アスタリスク旭川Ａ②卓心会▽３部 ①ＴＮＴラボＡ②旭実高Ａ▽４部 ①アスタリスク旭川Ｂ②翔くんとゆかいな仲間達Ｂ▽５部 ①富良野ＳＣ―Ａ②エレッズ旭川Ｄ▽６部 ①ＴＮＴラボＢ②陵雲クラブＡ▽７部 ①ナガオＳＣ―Ｂ②旭永嶺高Ａ▽８部 ①エレッズ旭川Ｅ②旭北高Ｂ▽９部 ①旭実高Ｃ②ＴＮＴラボＣ▽１０部 ①ウイナーズＡ②愛宕スニーカーＡ▽１１部 ①ＴＮＴラボＤ②スピンオフＢ▽１２部 ①たかすクラブＡ②エレッズ旭川Ｆ▽１３部 ①花咲クラブＢ②旭北高Ｃ▽１４部 ①翔くんとゆかいな仲間達Ｃ②ＴＮＴラボＥ▽１５部 ①卓志クラブＢ②あすなろクラブＡ▽１６部 ①旭川市役所Ａ②ウイナーズＢ▽１７部 ①スピンオフＣ②グッドスピードＣ▽１８部 ①キレンジャク②ＴＮＴラボＦ▽１９部 ①翔くんとゆかいな仲間達Ｄ②陵雲クラブＣ▽２０部 ①チームキヨスギＡ②旭藤星高▽２１部 ①ナガオＳＣ―Ｃ②東神楽クラブＡ▽２２部 ①ＴＮＴラボＨ②翔くんとゆかいな仲間達Ｅ▽２３部 ①大成クラブＡ②ななかまど同好会Ａ▽２４部 ①当麻クラブ②ノースゲート▽２５部 ①チームキヨスギＢ②チャレンジ▽２６部 ①大成クラブＣ②チームキヨスギＣ
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