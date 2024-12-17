　▽１部　①翔くんとゆかいな仲間達Ａ②エレッズ旭川Ａ▽２部　①アスタリスク旭川Ａ②卓心会▽３部　①ＴＮＴラボＡ②旭実高Ａ▽４部　①アスタリスク旭川Ｂ②翔くんとゆかいな仲間達Ｂ▽５部　①富良野ＳＣ―Ａ②エレッズ旭川Ｄ▽６部　①ＴＮＴラボＢ②陵雲クラブＡ▽７部　①ナガオＳＣ―Ｂ②旭永嶺高Ａ▽８部　①エレッズ旭川Ｅ②旭北高Ｂ▽９部　①旭実高Ｃ②ＴＮＴラボＣ▽１０部　①ウイナーズＡ②愛宕スニーカーＡ▽１１部　①ＴＮＴラボＤ②スピンオフＢ▽１２部　①たかすクラブＡ②エレッズ旭川Ｆ▽１３部　①花咲クラブＢ②旭北高Ｃ▽１４部　①翔くんとゆかいな仲間達Ｃ②ＴＮＴラボＥ▽１５部　①卓志クラブＢ②あすなろクラブＡ▽１６部　①旭川市役所Ａ②ウイナーズＢ▽１７部　①スピンオフＣ②グッドスピードＣ▽１８部　①キレンジャク②ＴＮＴラボＦ▽１９部　①翔くんとゆかいな仲間達Ｄ②陵雲クラブＣ▽２０部　①チームキヨスギＡ②旭藤星高▽２１部　①ナガオＳＣ―Ｃ②東神楽クラブＡ▽２２部　①ＴＮＴラボＨ②翔くんとゆかいな仲間達Ｅ▽２３部　①大成クラブＡ②ななかまど同好会Ａ▽２４部　①当麻クラブ②ノースゲート▽２５部　①チームキヨスギＢ②チャレンジ▽２６部　①大成クラブＣ②チームキヨスギＣ