【男子】▽２回戦 旭龍谷１１０―６５旭東、旭明成７９―５３旭南、旭志峯８９―７２旭西、旭工１１５―５９旭北▽決勝リーグ 旭龍谷８６―４９旭明成、旭志峯８８―８２旭工、旭龍谷７４―６９旭工、旭志峯６２―５９旭明成、旭龍谷７５―６０旭志峯、旭工９３―７１旭明成▽順位 ①旭龍谷②旭志峯③旭工③旭明成▽最優秀選手賞 引木蓮（旭龍谷）
【女子】▽２回戦 旭藤星１１７―３５旭商、旭南１０７―２３東川・旭農・旭高専、旭龍谷１０５―２６旭東、旭明成８９―４３旭北▽決勝リーグ 旭藤星８３―４０旭南、旭明成７１―６８旭龍谷、旭藤星９７―３６旭龍谷、旭明成９０―３５旭南、旭藤星６１―５５旭明成、旭龍谷８９―３７旭南▽順位 ①旭藤星②旭明成③旭龍谷③旭南▽最優秀選手賞 工藤怜華（旭藤星）
◆バスケットボール 第３７回北海道高校新人大会旭川地区予選会（１４、１５日・旭実高体育館）
2024/12/17
【男子】▽２回戦 旭龍谷１１０―６５旭東、旭明成７９―５３旭南、旭志峯８９―７２旭西、旭工１１５―５９旭北▽決勝リーグ 旭龍谷８６―４９旭明成、旭志峯８８―８２旭工、旭龍谷７４―６９旭工、旭志峯６２―５９旭明成、旭龍谷７５―６０旭志峯、旭工９３―７１旭明成▽順位 ①旭龍谷②旭志峯③旭工③旭明成▽最優秀選手賞 引木蓮（旭龍谷）