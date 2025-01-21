【男子】▽高校 ①桑原基次（旭農）②青木（旭農）③藤瀬（旭南）④栗山（旭農）⑤宮下（旭藤星）⑥中島（旭農）⑦小森（旭南）⑧岡田（旭農）

【女子】▽高校 ①渡辺羽葵（旭南）②下田（旭農）③西田（旭農）④木村（旭南）⑤三好（旭農）⑥大塚（旭藤星）⑦長尾（旭南）⑧小森（旭農）

【男女混合】◇一般▽４段以下 ①佐藤幹大②佐藤元③宮腰④高田⑤池田▽５段以上 ①塚川信之②佐竹③桜井