【男子】▽高校 ①桑原基次（旭農）②青木（旭農）③藤瀬（旭南）④栗山（旭農）⑤宮下（旭藤星）⑥中島（旭農）⑦小森（旭南）⑧岡田（旭農）
【女子】▽高校 ①渡辺羽葵（旭南）②下田（旭農）③西田（旭農）④木村（旭南）⑤三好（旭農）⑥大塚（旭藤星）⑦長尾（旭南）⑧小森（旭農）
【男女混合】◇一般▽４段以下 ①佐藤幹大②佐藤元③宮腰④高田⑤池田▽５段以上 ①塚川信之②佐竹③桜井
◆弓道 第４５回旭川冬季大会（１９日・東光公園武道館）
2025/01/21
【男子】▽高校 ①桑原基次（旭農）②青木（旭農）③藤瀬（旭南）④栗山（旭農）⑤宮下（旭藤星）⑥中島（旭農）⑦小森（旭南）⑧岡田（旭農）
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