　【男子】◇大回転▽４５歳代　①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②小林（ジャステムレーシング）▽５０歳代　①佐々木信豪（峠レーシング）②松崎（愛知がんばスキークラブ）③手島（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽５５歳代　①柳谷修治（ジャガーレーシング）②橋本（比布レーシング）③大村（札幌アルペンスキースポーツ少年団）▽６０歳代　①渡辺朗（京都ミツハシＳＣ）②中井（札幌アルペンスキースポーツ少年団）③牧之瀬（ふらのアルペンジュニア）▽６５歳代　①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②高橋（ジャガーレーシング）③長谷川（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽７０歳代　①佐藤栄一（札幌アルペンスキースポーツ少年団）②有馬（峠レーシング）③熊谷（ジャステムレーシング）▽７５歳代　①立岡一男（ジャガーレーシング）②押岡（北友スキークラブ）③阿部（ジャステムレーシング）▽８０歳代　①浜谷洋治（ジャガーレーシング）②大塚（ジャガーレーシング）③橋本（ジャガーレーシング）
　【女子】◇大回転▽５０歳代　①渡辺美帆（東京スポーツユニティ）②大谷（七飯アルペン）▽６５歳代　①中島圭子（東京エーデル）▽７０歳代　①結城素子（峠レーシング）