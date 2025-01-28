【男子】◇大回転▽４５歳代 ①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②小林（ジャステムレーシング）▽５０歳代 ①佐々木信豪（峠レーシング）②松崎（愛知がんばスキークラブ）③手島（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽５５歳代 ①柳谷修治（ジャガーレーシング）②橋本（比布レーシング）③大村（札幌アルペンスキースポーツ少年団）▽６０歳代 ①渡辺朗（京都ミツハシＳＣ）②中井（札幌アルペンスキースポーツ少年団）③牧之瀬（ふらのアルペンジュニア）▽６５歳代 ①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②高橋（ジャガーレーシング）③長谷川（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽７０歳代 ①佐藤栄一（札幌アルペンスキースポーツ少年団）②有馬（峠レーシング）③熊谷（ジャステムレーシング）▽７５歳代 ①立岡一男（ジャガーレーシング）②押岡（北友スキークラブ）③阿部（ジャステムレーシング）▽８０歳代 ①浜谷洋治（ジャガーレーシング）②大塚（ジャガーレーシング）③橋本（ジャガーレーシング）
【女子】◇大回転▽５０歳代 ①渡辺美帆（東京スポーツユニティ）②大谷（七飯アルペン）▽６５歳代 ①中島圭子（東京エーデル）▽７０歳代 ①結城素子（峠レーシング）
◆スキー ＳＡＪ公認第３３回北海道マスターズアルペン競技大会第１戦（２５日・カムイスキーリンクス）
2025/01/28
【男子】◇大回転▽４５歳代 ①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②小林（ジャステムレーシング）▽５０歳代 ①佐々木信豪（峠レーシング）②松崎（愛知がんばスキークラブ）③手島（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽５５歳代 ①柳谷修治（ジャガーレーシング）②橋本（比布レーシング）③大村（札幌アルペンスキースポーツ少年団）▽６０歳代 ①渡辺朗（京都ミツハシＳＣ）②中井（札幌アルペンスキースポーツ少年団）③牧之瀬（ふらのアルペンジュニア）▽６５歳代 ①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②高橋（ジャガーレーシング）③長谷川（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽７０歳代 ①佐藤栄一（札幌アルペンスキースポーツ少年団）②有馬（峠レーシング）③熊谷（ジャステムレーシング）▽７５歳代 ①立岡一男（ジャガーレーシング）②押岡（北友スキークラブ）③阿部（ジャステムレーシング）▽８０歳代 ①浜谷洋治（ジャガーレーシング）②大塚（ジャガーレーシング）③橋本（ジャガーレーシング）
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