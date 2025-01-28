　【男子】▽決勝　Ｅウィング２―０神楽岡
　【女子】▽１回戦　永山西２―０神居▽２回戦　永山西２―１緑新、永小２―０神楽岡、旭川Ｆ２―０永南、東光２―１東神楽▽準決勝　永小２―１永山西、旭川Ｆ２―０東光▽決勝　永小２―０旭川Ｆ
　【男女混合】▽決勝　ひがしかわ２―０ＳＫＴインパルス