【男子】◇大回転▽４５歳代 ①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②小林（ジャステムレーシング）▽５０歳代 ①松崎知宏（愛知がんばスキークラブ）②矢部（中頓別町スキー協会）③手島（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽５５歳代 ①柳谷修治（ジャガーレーシング）②大村（札幌アルペンスキースポーツ少年団）③橋本（比布レーシング）▽６０歳代 ①坂本茂敏（ブレイン）②渡辺（京都ミツハシＳＣ）③牧之瀬（ふらのアルペンジュニア）▽６５歳代 ①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②高橋（ジャガーレーシング）③長谷川（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽７０歳代 ①有馬千春（峠レーシング）②熊谷（ジャステムレーシング）③佐藤（札幌アルペンスキースポーツ少年団）▽７５歳代 ①押岡藤雄（北友スキークラブ）②阿部（ジャステムレーシング）③中村（旭川レーシングチーム）▽８０歳代 ①浜谷洋治（ジャガーレーシング）②大塚（ジャガーレーシング）③橋本（ジャガーレーシング）

【女子】◇大回転▽４０歳代 ①篠永久美子（美幌町スキー連盟）▽５０歳代 ①渡辺美帆（東京スポーツユニティ）②大谷（七飯アルペン）▽６５歳代 ①中島圭子（東京エーデルＳＣ）▽７０歳代 ①結城素子（峠レーシング）