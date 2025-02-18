【男子】▽１回戦 上富良野５２―２０忠和、愛宕７６―１３当麻、陵雲６５―８神居東、永山４７―３２美瑛、西御料地９５―１３鷹栖、緑が丘５９―５７富良野、愛宕東４７―３３近文、旭川第三６４―１９永山南
【女子】▽１回戦 上富良野６５―３６中富良野、千代田２０―０東川、陵雲６８―１０東栄、永山８３―６鷹栖、愛宕４３―２７旭川ドルフィン▽２回戦 上富良野６３―２２西御料地、神居東５１―２２美瑛、千代田６７―１２富良野、陵雲７２―１６近文、忠和４１―３３永山、当麻３１―２９向陵、東神楽５８―１３緑が丘、愛宕３２―２２愛宕東
◆ミニバスケットボール 第１回カワムラホームカップ兼第２２回旭川地区冬季大会（１５、１６日・当麻スポーツセンター）
2025/02/18
【男子】▽１回戦 上富良野５２―２０忠和、愛宕７６―１３当麻、陵雲６５―８神居東、永山４７―３２美瑛、西御料地９５―１３鷹栖、緑が丘５９―５７富良野、愛宕東４７―３３近文、旭川第三６４―１９永山南
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