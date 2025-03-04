【男子】▽Ｕ―１８ ①梅沢月（北照）②石坂（札幌第一）③伯谷（北海学園札幌）④松本（秋田角館）⑤菊池（北海学園札幌）⑥小林（東海大札幌）▽Ｕ―２１ ①大谷聖司（東京日体大荏原高）②松倉（近畿大）③梅沢（北照高）④鈴木（日本歯科大）⑤石坂（札幌第一高）⑥川田（青森大）
【女子】▽Ｕ―１８ ①清田華（東京学習院女子）②池田（札幌第一）③平地（北海学園札幌）④熊崎（札幌第一）⑤谷（旭明成）⑥加藤（青森東奥義塾）▽Ｕ―２１ ①塩島もも（旭明成高）②福島（中京大）③工藤（北照高）④竹内（札幌第一高）⑤清田（東京学習院女子高）⑥池田（札幌第一高）
◆スキー 全日本ジュニア選手権スーパー大回転（２月２３日・カムイスキーリンクス）
2025/03/04
【男子】▽Ｕ―１８ ①梅沢月（北照）②石坂（札幌第一）③伯谷（北海学園札幌）④松本（秋田角館）⑤菊池（北海学園札幌）⑥小林（東海大札幌）▽Ｕ―２１ ①大谷聖司（東京日体大荏原高）②松倉（近畿大）③梅沢（北照高）④鈴木（日本歯科大）⑤石坂（札幌第一高）⑥川田（青森大）
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