　【男子】▽Ｕ―１８　①梅沢月（北照）②石坂（札幌第一）③伯谷（北海学園札幌）④松本（秋田角館）⑤菊池（北海学園札幌）⑥小林（東海大札幌）▽Ｕ―２１　①大谷聖司（東京日体大荏原高）②松倉（近畿大）③梅沢（北照高）④鈴木（日本歯科大）⑤石坂（札幌第一高）⑥川田（青森大）
　【女子】▽Ｕ―１８　①清田華（東京学習院女子）②池田（札幌第一）③平地（北海学園札幌）④熊崎（札幌第一）⑤谷（旭明成）⑥加藤（青森東奥義塾）▽Ｕ―２１　①塩島もも（旭明成高）②福島（中京大）③工藤（北照高）④竹内（札幌第一高）⑤清田（東京学習院女子高）⑥池田（札幌第一高）