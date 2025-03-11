【男子】◇ダブルス ①谷祐真・佐藤裕真（エレッズ旭川・菊卓会）②田原・荻原（ノースジュニア・円山クラブ）③奈良・井上（卓正会・野幌クラブ）③永原・友成（スネイルズ）◇シングルス▽低学年 ①井上奏太（野幌クラブ）②西山（札内クラブ）③荻原（円山クラブ）③鈴木（円山クラブ）▽高学年 ①荻原大和（円山クラブ）②谷（エレッズ旭川）③佐藤（菊卓会）③田原（ノースジュニア）
【女子】◇ダブルス ①伊藤莉菜・伊藤怜菜（エレッズ旭川）②岡田・浜岸（Ｇｌａｎｚ根室・ｍｉｓｏｎｏ）③藤田・河野（菊卓会・日高ジュニア）③木村・井上（剣淵ジュニア・野幌クラブ）◇シングルス▽低学年 ①浜岸愛梨（ｍｉｓｏｎｏ）②岡田（Ｇｌａｎｚ根室）③三橋（柏クラブ）③沢口（神恵内少年団）▽高学年 ①佐藤蘭（美唄スター）②伊藤莉（エレッズ旭川）③志田（柏クラブ）③藤田（菊卓会）
◆卓球 第４回小学生オープン旭川大会（８日・鷹栖町総合体育館）
2025/03/11
【男子】◇ダブルス ①谷祐真・佐藤裕真（エレッズ旭川・菊卓会）②田原・荻原（ノースジュニア・円山クラブ）③奈良・井上（卓正会・野幌クラブ）③永原・友成（スネイルズ）◇シングルス▽低学年 ①井上奏太（野幌クラブ）②西山（札内クラブ）③荻原（円山クラブ）③鈴木（円山クラブ）▽高学年 ①荻原大和（円山クラブ）②谷（エレッズ旭川）③佐藤（菊卓会）③田原（ノースジュニア）