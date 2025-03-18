【男子】◇１年生▽１部 ①阿部泰士（旭実）②清尾（旭実）③金沢（旭実）③西岡（旭実）▽２部 ①渡辺拓慎（旭西）②寺田（旭西）③高橋（旭南）③丹波（留萌）◇２年生▽１部 ①住吉鉄平（旭実）②豊嶋（旭商）③小野（旭龍谷）③小山田（旭実）▽２部 ①高田興銘（旭西）②吉田（留萌）③近藤（旭永嶺）③中島（旭永嶺）
【女子】◇１年生▽１部 ①熊谷彩月（旭実）②原田（旭実）③樋口（旭商）③杉原（旭商）▽２部 ①小林侑愛（旭藤星）②塩田（旭藤星）③渡辺（旭東）③赤坂（旭龍谷）◇２年生▽１部 ①杉野冬花（旭実）②中浜（旭実）③太田（旭北）③瀬藤（旭商）▽２部 ①伊藤瑞姫（留萌）②坂東（富良野）③山路（旭東）③小丹枝（富良野）
◆バドミントン 第４７回高校学年別シングルス大会兼ＦＤ杯大会（１５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館ほか）
2025/03/18
【男子】◇１年生▽１部 ①阿部泰士（旭実）②清尾（旭実）③金沢（旭実）③西岡（旭実）▽２部 ①渡辺拓慎（旭西）②寺田（旭西）③高橋（旭南）③丹波（留萌）◇２年生▽１部 ①住吉鉄平（旭実）②豊嶋（旭商）③小野（旭龍谷）③小山田（旭実）▽２部 ①高田興銘（旭西）②吉田（留萌）③近藤（旭永嶺）③中島（旭永嶺）
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