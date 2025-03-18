　【男子】◇１年生▽１部　①阿部泰士（旭実）②清尾（旭実）③金沢（旭実）③西岡（旭実）▽２部　①渡辺拓慎（旭西）②寺田（旭西）③高橋（旭南）③丹波（留萌）◇２年生▽１部　①住吉鉄平（旭実）②豊嶋（旭商）③小野（旭龍谷）③小山田（旭実）▽２部　①高田興銘（旭西）②吉田（留萌）③近藤（旭永嶺）③中島（旭永嶺）
　【女子】◇１年生▽１部　①熊谷彩月（旭実）②原田（旭実）③樋口（旭商）③杉原（旭商）▽２部　①小林侑愛（旭藤星）②塩田（旭藤星）③渡辺（旭東）③赤坂（旭龍谷）◇２年生▽１部　①杉野冬花（旭実）②中浜（旭実）③太田（旭北）③瀬藤（旭商）▽２部　①伊藤瑞姫（留萌）②坂東（富良野）③山路（旭東）③小丹枝（富良野）