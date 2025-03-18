　【男子】▽一般　①沢田伊吹・丹野碧壱（日本製紙・あんこぼーる）②関沢・寺林（あんこぼーる・ＴＰジョイ）③石浦・大西（ＴＰジョイ・スウィング！・スウィング！）③高橋・東（あんこぼーる・あーる３０）▽年齢別　①小林仁・下崎進（スウィング！・スウィング！・テニス・ラボ）②瀧野・志賀（テニス・ラボ・ＤＺＴＢＮ）③定永・佐藤（花崎ＴＣ）
　【女子】▽一般　①寺林詩織・高沢真里奈（ゼブラ・宮の森ＳＣ）②上村・菅原（宮の森ＳＣ・ゼブラ）③斉藤・片山（ＴＰジョイジュニア・ＨＴＡジュニア）④宮崎・大槻（旭西高）▽年齢別　①加藤綾・長橋美喜（ＤＺＴＢＮ・ＴＰジョイ）②菊池・長谷川（チームＥＫ）③小野・松山（モカ・ダッフィー）③伊藤・青山（ゼブラ・モカ）