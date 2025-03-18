【男子】▽一般 ①沢田伊吹・丹野碧壱（日本製紙・あんこぼーる）②関沢・寺林（あんこぼーる・ＴＰジョイ）③石浦・大西（ＴＰジョイ・スウィング！・スウィング！）③高橋・東（あんこぼーる・あーる３０）▽年齢別 ①小林仁・下崎進（スウィング！・スウィング！・テニス・ラボ）②瀧野・志賀（テニス・ラボ・ＤＺＴＢＮ）③定永・佐藤（花崎ＴＣ）
【女子】▽一般 ①寺林詩織・高沢真里奈（ゼブラ・宮の森ＳＣ）②上村・菅原（宮の森ＳＣ・ゼブラ）③斉藤・片山（ＴＰジョイジュニア・ＨＴＡジュニア）④宮崎・大槻（旭西高）▽年齢別 ①加藤綾・長橋美喜（ＤＺＴＢＮ・ＴＰジョイ）②菊池・長谷川（チームＥＫ）③小野・松山（モカ・ダッフィー）③伊藤・青山（ゼブラ・モカ）
◆テニス 旭川室内ダブルス大会（１５、１６日・和寒町総合体育館）
2025/03/18
【男子】▽一般 ①沢田伊吹・丹野碧壱（日本製紙・あんこぼーる）②関沢・寺林（あんこぼーる・ＴＰジョイ）③石浦・大西（ＴＰジョイ・スウィング！・スウィング！）③高橋・東（あんこぼーる・あーる３０）▽年齢別 ①小林仁・下崎進（スウィング！・スウィング！・テニス・ラボ）②瀧野・志賀（テニス・ラボ・ＤＺＴＢＮ）③定永・佐藤（花崎ＴＣ）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆テニス 旭川室内ダブルス大会（１５、１６日・和寒町総合体育館）
- ◆ソフトテニス 北海道百歳会旭川大会（１６日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バドミントン 第４７回高校学年別シングルス大会兼ＦＤ杯大会（１５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館ほか）
- ◆バドミントン 第２３回シニア年代別大会旭川オープン（１６日・大成市民センター体育館）
- ◆ミニバレーボール 第９回グラチャンカップ大会（１６日・鷹栖町総合体育館）
- ◆アイスホッケー 第３６回旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪中学生Ｕ１８大会（１６日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 第四十五回旭川市長杯リーグ大会（７～１３日・道北アークス大雪アリーナ）