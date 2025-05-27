【男子】▽準決勝 神居東６９―６０忠和、広陵４９―４２愛宕▽決勝 神居東５５―４７広陵▽最優秀選手賞 小林蒼空（神居東）

【女子】▽準決勝 忠和６７―２３東光、緑が丘３９―３７愛宕▽決勝 忠和４３―２９緑が丘▽最優秀選手賞 渡部瑞月（忠和）