【男子】◇シングルス▽１２歳以下 水上哲粋（ポラリステニスチーム）、杉村駿（ＨＴＡ）、坂田航希（ＨＴＡ）、寺口碧斗（ＨＴＡ）▽１４歳以下 鎌田光琉（ＴＰジョイ）、杉村想（ＨＴＡ）▽１６歳以下 入江直汰（宮の森ＳＣ旭川 ）、水上粋介（ポラリステニスチーム）▽１８歳以下 今井陽貴（ポラリステニスチーム）、稲垣邑（旭西）、中山櫂（ＴＰジョイ）
◇ダブルス▽１６歳以下 岩井倖平・水上粋介（ポラリステニスチーム）▽１８歳以下 今井陽貴・稲垣邑（ポラリステニスチーム・旭西）
【女子】◇シングルス▽１２歳以下 倉持桜（士別テニス協会）、高橋綾（宮の森ＳＣ旭川） ▽１４歳以下 林慧音（ＨＴＡ）、鈴木理樹（宮の森ＳＣ旭川）▽１６歳以下 坂田もも（ポラリステニスチーム）、向野結葵（旭南）、鎌田珠莉（ＴＰジョイ）、片山星蘭（ポラリステニスチーム）、山彩香（旭南）、千葉愛稟（旭南）▽１８歳以下 藤井奈々（富良野高）、真鳥桜羽（旭永嶺）、梅木友楽（旭南）、佐藤瑠華 （富良野高）
◇ダブルス▽１６歳以下 片山 星蘭 ・鎌田 珠莉（ポラリステニスチーム・ＴＰジョイ）、豆田星凪・ 高田 美来（旭永嶺） ▽１８歳以下 真鳥桜羽・笹森音羽樺（旭永嶺）
◆テニス 北海道ジュニア選手権道北ブロック予選（５月２４、３１日・忠和コート）＝推薦選手
2025/06/10
【男子】◇シングルス▽１２歳以下 水上哲粋（ポラリステニスチーム）、杉村駿（ＨＴＡ）、坂田航希（ＨＴＡ）、寺口碧斗（ＨＴＡ）▽１４歳以下 鎌田光琉（ＴＰジョイ）、杉村想（ＨＴＡ）▽１６歳以下 入江直汰（宮の森ＳＣ旭川 ）、水上粋介（ポラリステニスチーム）▽１８歳以下 今井陽貴（ポラリステニスチーム）、稲垣邑（旭西）、中山櫂（ＴＰジョイ）
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