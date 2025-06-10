　ＡＴＴ２―０たかとんび、永山・永山南５―０旭教大付属、中央１―０アインスベア、北星２―０ビアンコネロＦＣ２ｎｄ、緑が丘３―０富良野、ビアンコネロＦＣ３ｒｄ３―０六合、春光台２―０ＣＫＫ２ｎｄ、レーヴェ２―１北星、緑が丘２ｒｎｄ４―２東川ＳＣ