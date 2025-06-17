　【男子】▽Ａ級　①金塚祐希・斉藤貴郁②牛草・笹原▽Ｂ級　①媚山茂信・猪口暁臣②二瓶・日下▽Ｃ級　①小林淳二・畠山浩二②野村徹・ 野村和
　【女子】▽Ａ級　①瀧野詩穂・長野友美②倉・松山▽Ｂ級　①藤崎佳子・松橋なつ美②返町・岩瀬▽Ｃ級　①達野ゆきの・工藤祐子②京極・松久