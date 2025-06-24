ＡＴＴ１―１留萌港南、たかとんび１―０羽幌、ビアンコネロＦＣ３ｒｄ７―１中富良野、留萌港南６―２羽幌
◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１４、１５日・花咲球技場ほか）
2025/06/24
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