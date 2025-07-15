　◇１部▽第２節　ＦＣ旭川２―２旭川市役所ＦＣ、昭和ランバーズ３―２Ｓ・Ｓ・Ｃ
　◇２部▽第１節　フォルザ・メッツォ２―０旭川オールドボーイズ１９９５、ＦＣましけ６―４旭川・北星信金合同チーム▽第２節　旭川・北星信金合同チーム５―１フォルザ・メッツオ、ＦＣましけ５―５ツインリーブス