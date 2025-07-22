　富良野６―０旭教大付属、ＣＫＫ２ｎｄ３―０中富良野、緑が丘３―１永山・永山南、たかとんび０―０留萌港南、東川ＳＣ７―１北星、ＡＴＴ２―０緑が丘２ｎｄ、ビアンコネロＦＣ３ｒｄ０―０中央、六合５―０緑が丘３ｒｄ、ＣＫＫ７―０明星、東明１―０北門