▽Ａ級 旭川インディアンス６―０Ａｃブルーインパルス、ランカー４―３旭川ホームストーリー、北斗星８―１ＪＡたいせつ、旭川コンバット３―２旭川ドジャース、まるせんゲーリック７―１Ａｃブルーインパルス
▽Ｂ級 アブレイズ４―３ジョーカー、ＡＴＰグループ５―５スコーピオンズ、９２イヤーズ０―０グリフォン、ＪＲ旭川運転所１０―６須田製版旭川支社、旭川ヤンキース１０―９旭川レインディアーズ、プッシーキャッツ７―０スラッカーズ、アブレイズ１１―９ソルジャー、スコーピオンズ７―４アレックス
▽Ｃ級 ヒート８―３ドルフィンズ、ランダム６―１ヨッチーズ、ゴールデンボールズ９―０モークス、石田兼松八興建設１０―９金田自動車、ジャポン１３―７あぶさんず、コンバットクラブ 不戦勝 ビートルズ、ヒート９―４まるせんゲーリックＯＢ会
◆朝野球 おはよう下期大会（１４～１８日・花咲グラウンドほか）
2025/07/22
▽Ａ級 旭川インディアンス６―０Ａｃブルーインパルス、ランカー４―３旭川ホームストーリー、北斗星８―１ＪＡたいせつ、旭川コンバット３―２旭川ドジャース、まるせんゲーリック７―１Ａｃブルーインパルス
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