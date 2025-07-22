▽Ａ級 旭川インディアンス６―０Ａｃブルーインパルス、ランカー４―３旭川ホームストーリー、北斗星８―１ＪＡたいせつ、旭川コンバット３―２旭川ドジャース、まるせんゲーリック７―１Ａｃブルーインパルス

▽Ｂ級 アブレイズ４―３ジョーカー、ＡＴＰグループ５―５スコーピオンズ、９２イヤーズ０―０グリフォン、ＪＲ旭川運転所１０―６須田製版旭川支社、旭川ヤンキース１０―９旭川レインディアーズ、プッシーキャッツ７―０スラッカーズ、アブレイズ１１―９ソルジャー、スコーピオンズ７―４アレックス

▽Ｃ級 ヒート８―３ドルフィンズ、ランダム６―１ヨッチーズ、ゴールデンボールズ９―０モークス、石田兼松八興建設１０―９金田自動車、ジャポン１３―７あぶさんず、コンバットクラブ 不戦勝 ビートルズ、ヒート９―４まるせんゲーリックＯＢ会