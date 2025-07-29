【男子】▽Ａ ①岡本・坂田（ＴＮＴ卓球ラボ）②粟田・谷（エレッズ旭川）③赤塚・田中（エレッズ旭川）③高田・木村（剣淵中・上富良野中）▽Ｂ ①外山・菅原（エレッズ旭川）②小川・堂前（エレッズ旭川）③大月・高橋（エレッズ旭川）③三好・石田（富良野東中・上富良野中）

【女子】▽Ａ ①大野・塚本（旭永嶺高）②門脇・赤石（チームキヨスギ）③西脇・松下（旭工高）▽Ｂ ①高橋・細木柚（中央中・エレッズ旭川）②佐藤・伊藤（ＴＮＴ卓球ラボ）③浜頭・小半（東神楽中）③細木花・桑原（エレッズ旭川）