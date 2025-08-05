　【男子】①沖中瑛太・細川瞬汰（旭実）②加藤・関（大谷室蘭）③前田・駒津（旭東）③浜本・西原（旭実）⑤工藤・秋本（帯広大谷）⑤大村・川上（旭実）⑤野瀬・小倉（旭実）⑤松谷・三浦（旭明成）
　【女子】①佐藤ありあ・佐藤杏咲（旭実）②前沢・松田（旭明成・旭商）③寺井・佐々木（大谷室蘭）③高松・服部（旭実）⑤奥山・西木戸（旭明成）⑤橘内・佐藤（旭実）⑤福本・川村（旭明成）⑤水口・藤沢（旭商）