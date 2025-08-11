　【男子】◇シングルス▽１８歳以下　①井上慧泉（札幌日大）②中山（テニスパークジョイ）▽１６歳以下　①吉田悠眞（ＳＦＣ）②杉村（ＨＴＡ）▽１４歳以下　①石川瑛都（ＳＦＣ）②鎌田（シーカーズテニスチーム）▽１２歳以下　①内田健太郎（苫小牧テニス協会）②澤田（宮の森ＳＣ旭川）
　◇ダブルス▽１８歳以下　①井上慧泉・三好藍斗（札幌日大）②中山・小山（テニスパークジョイ・旭南）▽１６歳以下　①吉田悠眞・山根大地（ＳＦＣ・スウィング８９）②村本・杉村（ライジング・ＨＴＡ）
　【女子】◇シングルス▽１８歳以下　①佐藤由唯（ライジング）②坂田（ポラリステニスチーム）▽１６歳以下　①岡崎陽菜（ライジング）②松田（ローズテニスクラブ札幌）▽１２歳以下　①橋爪瑠香（ライジング）②坂本（ＳＦＣ）
　◇ダブルス▽１８歳以下　①片山星蘭・佐藤由唯（ポラリステニスチーム・小樽双葉）②斉藤・坂田（札幌光星・モラリステニスチーム）▽１６歳以下　①後藤桃香・荒谷知花（シーカーズテニスチーム・宮の森ＳＣ）②鎌田・岡崎（テニスパークジョイ・札幌稲積中）