【男子】◇シングルス▽１８歳以下 ①井上慧泉（札幌日大）②中山（テニスパークジョイ）▽１６歳以下 ①吉田悠眞（ＳＦＣ）②杉村（ＨＴＡ）▽１４歳以下 ①石川瑛都（ＳＦＣ）②鎌田（シーカーズテニスチーム）▽１２歳以下 ①内田健太郎（苫小牧テニス協会）②澤田（宮の森ＳＣ旭川）
◇ダブルス▽１８歳以下 ①井上慧泉・三好藍斗（札幌日大）②中山・小山（テニスパークジョイ・旭南）▽１６歳以下 ①吉田悠眞・山根大地（ＳＦＣ・スウィング８９）②村本・杉村（ライジング・ＨＴＡ）
【女子】◇シングルス▽１８歳以下 ①佐藤由唯（ライジング）②坂田（ポラリステニスチーム）▽１６歳以下 ①岡崎陽菜（ライジング）②松田（ローズテニスクラブ札幌）▽１２歳以下 ①橋爪瑠香（ライジング）②坂本（ＳＦＣ）
◇ダブルス▽１８歳以下 ①片山星蘭・佐藤由唯（ポラリステニスチーム・小樽双葉）②斉藤・坂田（札幌光星・モラリステニスチーム）▽１６歳以下 ①後藤桃香・荒谷知花（シーカーズテニスチーム・宮の森ＳＣ）②鎌田・岡崎（テニスパークジョイ・札幌稲積中）
◆テニス 北北海道オープンジュニアトーナメント（２～５日・忠和コート）
2025/08/11
