　◇Ａブロック▽１回戦　永山南１―１（ＰＫ３―２）末広北、トロンコ４―０ウイングス・北鎮、東川３―０永山、留萌１―１（ＰＫ３―１）ビアンコネロＦＣ▽準決勝　トロンコ３―０永山南、東川２―２（ＰＫ３―２）留萌▽決勝　トロンコ１―０東川
　◇Ｂブロック▽１回戦　ビータ９―０アストロ、陵雲１―０中富良野、フォルゴレ２―０増毛、コンサドーレ東川３―０リベルタ▽準決勝　　ビータ５―０陵雲、フォルゴレ１―１（ＰＫ４―３）コンサドーレ東川▽決勝　ビータ７―２フォルゴレ