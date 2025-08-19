　【男子】▽リーグ戦　旭川クラブ３―０旭川コンバット５０、ブリーズンカラントゥ８―７旭川コンバット５０、旭川クラブ９―５ブリーズンカラントゥ▽順位　①旭川クラブ２勝②ブリーズンカラントゥ１勝１敗③旭川コンバット５０　２敗