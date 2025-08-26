【男子】▽決勝 Ｅウイング２―０神楽岡ボーイズ

【女子】▽１回戦 永南ウエーブ２―０Ｖスター、神居ジュニアペガサス２―０東光バレーボール少年団▽２回戦 永山西ラビット２―０永南ウエーブ、永小ウイング２―０神楽岡ジュニア、緑新ジュニア２―０東神楽ブレイブサンダーズ、旭川ファイヤーズ２―０神居ジュニアペガサス▽準決勝 永山西ラビット２―１永小ウイング、緑新ジュニア２―０旭川ファイヤーズ▽決勝 緑新ジュニア２―１永山西ラビット▽３・４位決定戦 永小ウイング２―１旭川ファイヤーズ

【男女混合】▽決勝 ＳＫＴインパルス２―０