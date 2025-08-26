　【男子】▽決勝　Ｅウイング２―０神楽岡ボーイズ
　【女子】▽１回戦　永南ウエーブ２―０Ｖスター、神居ジュニアペガサス２―０東光バレーボール少年団▽２回戦　永山西ラビット２―０永南ウエーブ、永小ウイング２―０神楽岡ジュニア、緑新ジュニア２―０東神楽ブレイブサンダーズ、旭川ファイヤーズ２―０神居ジュニアペガサス▽準決勝　永山西ラビット２―１永小ウイング、緑新ジュニア２―０旭川ファイヤーズ▽決勝　緑新ジュニア２―１永山西ラビット▽３・４位決定戦　永小ウイング２―１旭川ファイヤーズ
　【男女混合】▽決勝　ＳＫＴインパルス２―０