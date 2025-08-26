　◇Ａブロック▽１回戦　旭永嶺１―１（ＰＫ６―５）旭北、旭南９―０富良野、旭東３―０旭高専▽準決勝　旭志峯８―０旭永嶺、旭南４―２旭東
　◇Ｂブロック▽１回戦　旭商４―２旭工、旭西２―１留萌▽準決勝　旭龍谷１０―０旭商、旭明成３―１旭西