◇Ａブロック▽１回戦 旭永嶺１―１（ＰＫ６―５）旭北、旭南９―０富良野、旭東３―０旭高専▽準決勝 旭志峯８―０旭永嶺、旭南４―２旭東
◇Ｂブロック▽１回戦 旭商４―２旭工、旭西２―１留萌▽準決勝 旭龍谷１０―０旭商、旭明成３―１旭西
◆サッカー 第１０４回全国高校選手権旭川地区予選（２３、２４日・リアルター夢りんご東光公園球技場）
2025/08/26
