　◇Ａ級▽決勝　北斗星５―４旭川ホームストーリー
　◇Ｂ級▽１回戦　グリフォン７―４スコーピオンズ▽決勝　アブレイズ３―１グリフォン
　◇Ｃ級▽１回戦　ドルフィンズ４―１ゴールデンボールズ▽決勝　ランダム１２―２ドルフィンズ