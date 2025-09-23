【男子】◇ダブルス▽１部 ①清尾星祈・時田弥人（旭実）②高柳・池沢（旭龍谷）③千葉・川田（旭実）④大宮・丸田（旭龍谷）⑤泉・山本（旭工）⑥金沢・岸本（旭実）⑦鈴木・新関（旭龍谷）⑧栗本・井上（旭商）▽２部 ①鈴木蒼空・物井幸大（旭北）②平泉・曽我部（旭工）③寺井・斎藤（旭永嶺）③平松・狩野（東川）
◇シングルス▽１部①清尾星祈（旭実）②時田（旭実）③川田（旭実）④西岡（旭実）⑤漆原（旭工）⑥金沢（旭実）⑦大宮（旭龍谷）⑧坂東（旭商）▽２部 ①斎藤陽奏（旭永嶺）②寺田（旭西）③鵜野（旭西）③平松（東川）▽３部 ①柴田悠叶（旭北）②大瀬（旭西）③白倉（旭北）③梶原（旭北）
【女子】◇ダブルス▽１部 ①神野花奏・池沢花恋（旭龍谷）②谷口・中村（旭実）③阿部・石垣（旭商）④伊藤・菅原（旭商）⑤二階堂・樋口（旭商）⑥小暮・谷川（旭龍谷）⑦菅野・杉原（旭商）⑧村上・江刺（旭南）▽２部 ①山田倖羽・山本愛来（旭農）②梶沼・千葉（旭東）③庄司・白瀬（旭藤星）③古田・双川（旭西）
◇シングルス▽１部 ①池沢花恋（旭龍谷）②谷口（旭実）③阿部（旭商）④中村（旭実）⑤菅野（旭商）⑥狩集（旭東）⑦小暮（旭龍谷）⑧杉原（旭商）▽２部 ①千葉ゆき乃（旭東）②宝里（旭龍谷）③橋向（旭永嶺）③塩谷（旭南）▽３部 ①鷹野結理（旭西）②飛島（留萌）③多田（旭永嶺）③渡辺（留萌）
◆バドミントン 第３０回会長杯高校選手権大会兼ヨネックス杯（１４、１５日・鷹栖町総合体育館ほか）
2025/09/23
