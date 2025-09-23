【男子】◇中学生▽１００㍍ ①伊藤来弥（旭川ＡＣ）②菅（旭川ＡＣ）③堀畑（旭川ＡＣ）▽３０００㍍ ①山川一樹（上富良野）②大杉（上富良野）③中村（士別朝日）▽１１０㍍障害 ①清水嶺王（上富良野中）②畠山（深川陸上クラブ）③村上（神居東）▽砲丸投げ ①篠田賢佑（神居東）②高橋（上富良野）③松尾（神居東）

◇高校・一般▽１００㍍ ①森山塁生（旭教大）②知野（空知陸協）③保科（旭教大）▽２００㍍ ①保科陸（旭教大）②森山（旭教大）③鎌田（旭龍谷）▽４００㍍ ①井戸優希（旭教大）４８秒０１＝大会新②田中（旭志峯）③古田（旭教大）▽８００㍍ ①森誠樹（旭北）②古賀（旭志峯）③渡部（旭志峯）▽１５００㍍ ①森誠樹（旭北）②山川（上富良野中）③太田（旭志峯）▽５０００㍍ ①渡辺泰斗（道北陸協）②阿部（作ＡＣ・北海道）③中村（旭西）▽１１０㍍障害 ①大佐賀祥（ＶｏｃｃｏＡＣ）②佐藤（旭志峯）③桜田（旭北）▽４００㍍障害 ①門木駿（北海学園大）②二階堂（旭教大）③菅原（旭志峯）▽４００㍍リレー ①旭志峯②旭龍谷③旭川ＡＣ▽１６００㍍リレー ①旭龍谷②旭川ＡＣ③旭永嶺▽走り高跳び ①楠美拓也（小樽後志陸協）②蝦名（羽幌高）③鈴木（上川中）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②吉村（広陵中）③半沢（旭龍谷）▽走り幅跳び ①大崎礼（深川陸上クラブ）②阿部（上川中）③日比生（旭北）▽三段跳び ①福士颯太（羽幌高）②斎藤（旭龍谷）③大水（オホーツク陸協）▽砲丸投げ ①西尾宗真（上川高）②沼岡（旭工）③山田（旭工）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①平間礼斗（旭志峯）②中野（留萌高）③沼岡（旭工）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①渋谷匠（道北アスリートクラブ）②山本（道北陸協）▽ハンマー投げ ①平間礼斗（旭志峯）②中野（留萌高）③山田（旭工）▽やり投げ ①益井康臣（道北陸協）②三浦（道北陸協）③郷（道北陸協）

【女子】◇中学生▽１００㍍ ①石田迦子（龍谷ＡＣ）②山崎（龍谷ＡＣ）③及川（岩内第一）▽１００㍍障害 ①中村和花（深川陸上クラブ）②和泉（深川陸上クラブ）③佐藤（上富良野）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②阿部（上川）

◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）１１秒８９＝大会新②河本（旭志峯）③高橋（北見北斗）▽２００㍍ ①田村実夢（旭志峯）②高橋（北見北斗）③宮部（旭龍谷）▽４００㍍ ①菊地華恋（旭志峯）②石川（ＴＲＣ）③中村（旭志峯）▽８００㍍ ①高柳優衣咲（深川陸上クラブ）②中村（旭志峯）③西野（旭東）▽１５００㍍ ①高柳優衣咲（深川陸上クラブ）②山川（富良野高）③長谷部（旭東）▽１００㍍障害 ①田村実夢（旭志峯）１４秒９４＝大会新②村上（旭西）③山内（旭志峯）▽４００㍍障害 ①藤原美結（旭志峯）②菅（旭東）③岡本（富良野高）▽４００㍍リレー ①旭志峯（藤原美結、河本由愛、菊地華恋、田村実夢）４８秒２４＝大会新②旭龍谷③旭西▽１６００㍍リレー ①旭商▽走り高跳び ①川初虹恋（旭志峯）②佐藤（旭志峯）③山内（旭志峯）▽棒高跳び ①森下心咲（旭東）▽走り幅跳び ①塚越美琶（旭龍谷）②新宅（旭志峯）③竹内（旭北）▽三段跳び ①加藤星桜（旭志峯）１１㍍４５＝大会新②茂利（旭北）③渡辺（旭志峯）▽砲丸投げ ①田中そら（旭明成）②佐藤（旭西）▽円盤投げ ①落合夢（旭志峯）②丹羽（旭志峯）③小原（旭東）▽ハンマー投げ ①南部理緒那（羽幌高）▽やり投げ ①丹羽咲空（旭志峯）②村山（旭龍谷）③小原（旭東）