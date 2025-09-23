　▽２回戦　緑が丘２―１東光、旭教大付属１４―１北門▽準決勝　東明６―４春光台、緑が丘２―１旭教大付属▽決勝　緑が丘１０―４東明
　◇個人賞▽最優秀選手賞　上出凰太（緑が丘）▽優秀選手賞　吉澤福太郎（緑が丘）、菊池斗真（東明）▽敢闘賞　上出圭悟（旭教大付属）、谷口陽真（春光台）