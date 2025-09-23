◇決勝トーナメント▽１回戦 愛宕東ブルー１４―１３美瑛野球少年団、東聖イーグルス１４―１３末広北・近一合同▽準決勝 永山西クラブ１２―５愛宕東ブルー、比布・上川大雪合同１４―８東聖イーグルス▽決勝 比布・上川大雪合同１３―５永山西クラブ