【男子】◇シングルス▽５９歳以下 ①庄下直輝（東京チームヨーラ）②村上（旭川陵雲クラブ）③本吉（千歳卓正会）③児玉（旭川ヨーラ北海道）▽６０～６４歳 ①藤田佳彦（北見Ｋウィング）▽６５～６９歳 ①窪田邦彦（旭川ウィナーズ）②桑田（札幌セントラル）③丸山（旭川チームグランツ）▽７０～７４歳 ①下田真之（札幌星球会）②佐藤（江別サンダーズ）③青木（美幌クラブ）③仲上（幕別卓協）▽７５～７９歳 ①本吉敏（江別卓正会）②板倉（札幌ＬＣＡ）③大西（ＴＣけんぶち）▽８０歳以上 ①佐竹誠正（十勝フレンド）②加藤（旭川陵雲クラブ）

◇ダブルス▽１１９歳以下 ①伊藤翔・三並博貴（旭川翔くんとゆかいな仲間達・アスタリスク旭川）②村上・児玉（旭川陵雲クラブ・旭川ヨーラ北海道）③庄下・吉田（東京チームヨーラ）③沼・藤川（札幌ニッタククラブ・千歳ジャスティス）▽１２０～１２９歳（１３０～１３９歳含む） ①森川清・水越司（美幌クラブ・釧路青雲クラブ）②佐藤・桑田（江別サンダーズ・札幌セントラル）③小原・元嶋（旭川陵雲クラブ・札幌前田クラブ）▽１４０～１４９歳 ①本吉敏・山崎恵（江別卓正会・札幌北海道アスティーダ）②宝田・荒（たかすクラブ）③森田・土田（留萌Ｇ＆Ｂクラブ）③▽１５０歳以上 ①吉田留夫・下田真之（札幌苗卓会・札幌星球会）②高橋・今野（野幌クラブ）

【女子】◇シングルス▽５９歳以下 ①安田美香（札幌ニッタククラブ）②小林（札幌Ｂａｌｓ）③吉田（東京チームヨーラ）③佐藤（北見Ｌｉｂｅｒｔｅ）▽６０～６４歳 ①川崎弘美（富良野ＳＣ）②田中（旭川チームグランツ）▽６５～６９歳 ①畑中則子（北見ひつじ）②荒谷（函館卓栄会）▽７０～７４歳 ①斉藤貞子（北見Ｋウィング）②浮須（札幌厚友会）③上田（旭川卓翔クラブ）③水沢（函館卓翔会）▽７５歳以上 ①山沢美智子（札幌フレンド）②相沢（札幌ＬＣＡ）③奥村（函館卓栄会）▽８０歳以上 ①瀧本暁子（函館卓栄会）②樋口（江別サンダーズ）

◇ダブルス▽１１９歳以下 ①佐藤優衣・宮田苑実（札幌Ｌｉｂｅｒｔｅ）②小林史・小林千（札幌Ｂａｌｓ）▽１３０～１３９歳 ①岡田京子・田中晴己（札幌ビタミン・旭川チームグランツ）②河井・畑中（北見Ｋウィング・北見ひつじ）▽１４０～１４９歳 ①浮須奈々子・水沢ゆり子（札幌厚友会・函館卓翔会）②倉内・小川（江別サンダーズ）▽１５０歳以上 ①荒谷啓子・瀧本暁子（函館卓栄会）②樋口・清水（江別サンダーズ）③堀尾・小松（札幌ニューリーブス・札幌サーモン）

【男女混合】◇ダブルス▽１１９歳以下 ①沼亮太郎・安田美香（札幌ニッタククラブ）②庄下・吉田（東京チームヨーラ）③児玉・佐藤（旭川ヨーラ北海道・旭川陵雲クラブ）③村上・下條（陵雲クラブ）▽１２０～１２９歳 ①窪田邦彦・金田佳代（旭川ウィナーズ）②三並・岡田（旭川アスタリスク・札幌ビタミン）▽１３０～１３９歳 ①吉田留夫・川崎弘美（札幌苗卓会・富良野ＳＣ）②山崎・小川（江別サンダーズ）③佐藤・惣角（江別サンダーズ・江別ＥＬＣ）▽１４０～１４９歳 ①桑田皇人・清水則子（札幌セントラル・江別サンダーズ）②板倉・小松（札幌ＬＣＡ・札幌サーモンズ）③佐竹・藤田（十勝フレンド・帯広ビーンズ）③宝田・浮須（たかすクラブ・札幌厚友会）▽１５０歳以上 ①下田真之・堀尾廣子（札幌星球会・札幌ニューリーブス）②本吉・村上（江別卓正会・函館グリットＰ・ｔ）③今野・中村（野幌クラブ・江別サンダーズ）③妹尾・相沢（札幌スイング・札幌ＬＣＡ）